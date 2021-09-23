Sudan'da iktidar ortağı ÖDBG, orduyu demokratik geçişten caymakla suçladı - Son Dakika

Sudan'da iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'nun siyasilere karşı eleştirilerini demokratik geçişten caymak olarak nitelendirdi.

ÖDBG Medya Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, başarısız darbe girişiminin ardından, ordunun başındaki Burhan ve Dagalu'nun konuşması da dahil olmak üzere, ÖDBG'e yönelik asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla dolu tepkilerle karşılaşıldığı belirtildi.

"Egemenlik Konseyi Başkanı ve yardımcısının konuşması, demokratik geçiş yoluna doğrudan bir tehdit ve sivil devrim güçleri ile ordu arasında bir çatlak yaratma girişimi. Burhan ve Dagalu'nun siyasilere karşı eleştirileri demokratik geçişten caymak anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, siyasi güçlerin, tüm gücüyle buna karşı duracakları vurgulandı.

Darbe girişiminden alınan en önemli dersin, ordu ve güvenlik kurumlarında reformun hızlandırılmasına olan ihtiyacı gösterdiği vurgulandığı açıklamada, orduyu eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir rejiminin kalıntılarından arındırmaya ihtiyaç olduğu kaydedildi.

ÖDBG, halkın darbe girişimine ilişkin soruşturmanın sonuçlarından haberdar olmasını, kalkışmayı planlayanların adil ve aleni bir şekilde yargılanmasını ve sivil devlet kurumlarının askeri soruşturmalara katılmasını talep etti.

Ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, salı sabahı gerçekleştirilen darbe girişiminin eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Ordunun darbe girişiminin müsebbibi olarak siyasi güçleri hedef göstermesi üzerine iktidar ortağı sivil hükümet, askerin açıklamalarını "darbe girişiminden daha tehlikeli" olarak nitelendirmişti.