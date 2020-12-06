Sudan'da iktidar ortakları arasında yeni konsey çatlağı - Son Dakika

Sudan'da Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi adında yeni bir yönetim kurduğunu açıklamasına iktidarın sivil ortakları karşı çıktı.

Hükümet ve iktidarın diğer sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonu, kararın kendilerine danışılmadan alındığını ve geçen sene üzerinde uzlaşılan Anayasal Bildiri anlaşmasına aykırı olduğunu belirterek, yeniden gözden geçirilmesini ve yeni oluşumun iptalini talep etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Geçiş Dönemi Ortakları Konseyinin kurulmasına karşı çıkıldığı belirtildi.

Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih, yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi ile Bakanlar Kurulunun ortak toplantısında ele aldıkları ve kendilerinin onayladığı kararın yeni bir konsey oluşturmak değil yalnızca geçiş dönemindeki anlaşmazlıklar ve tartışmaları sonlandırmak için bir koordinasyon organı kurulmasına yönelik olduğunu belirtti.

Yeni konsey kararına, Başbakan Abdullah Hamduk'un iktidar ortaklarından Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu temsilcileriyle yaptığı görüşmedeki açıklamaları dikkate alınmadığı gerekçesiyle itiraz ettiklerini söyleyen Salih, görev tanımı, yetkileri ve geçiş döneminin öncelikleri bakımından Anayasal Bildiri belgesiyle çelişen yönleri bulunduğundan tüm tarafları, kararı Anayasal Bildiriye göre yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Hükümetin yanı sıra iktidarın diğer ortağı sivil koalisyon ÖDBG de devrimin hedeflerini gerçekleştirecek bir mutabakat sağlanana dek Burhan'ın Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi kararını iptal etmesini istedi.

Açıklamada, "Egemenlik Konseyinin herhangi bir yasama ve yürütme yetkisi yoktur. Konsey, Anayasal Bildiri belgesine göre kurulan kurumların yetkilerine müdahale etmemelidir. Diğer iktidar ortaklarının onayı olmadan bu karar alınmıştır. ÖDBG, geçiş döneminin bileşenleri arasında fikir birliği ve koordinasyonun önemini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

29 üyeli yeni Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 3 Aralık'ta Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi'nin kurulmasına ilişkin kararname yayımlamıştı.

Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi, Burhan'ın yanı sıra yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalu, Yasir el-Ata, Şemseddin el Kebbaşi, İbrahim Cabir ve Abdurrahim Dagalu gibi ordudaki önemli isimlerin yanında mevcut geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk, ÖDBG'den 13 üye, Devrimci Cephesi'nden 7 üye ve Doğu bölgesinden 2 temsilciden oluşacak.

Konsey, Sudan'ın üstün çıkarlarına hizmet edecek şekilde geçiş dönemine yön vermek, taraflar arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek ve geçiş döneminin başarısı ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamakla sorumlu olacak.

Anayasal Bildiri

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri darbenin ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında darbe sonrası süren otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması 17 Ağustos 2019'da imzalanmıştı.

Sudan'da geçiş dönemini Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu ve Yasama Meclisi'nin (parlamento) yönetmesi planlanmıştı.

Bu anlaşmaya göre, AGK lağvedilmiş, 6 sivil ve 5 askerden oluşan 11 üyeli Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı Konseyi) oluşturulmuştu.

3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde konseye 21 ay asker, 18 ay bir sivilin başkanlık etmesi kararlaştırılmıştı ancak geçen ay iktidarın askeri kanadının tek taraflı kararıyla Anayasal Bildiri'de değişiklik yapılarak bu süre 14 ay daha uzatılmıştı.

Başbakan ve kabinenin belirlenmesinin ardından 5 Eylül 2019'da geçiş döneminin 21 üyeli ilk hükümeti göreve başlamıştı. Egemenlik Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından son olarak geçen ocak ayında parlamentonun oluşturulması öngörülüyordu ama henüz kurulamadı.

Anayasal Bildiri'de yapılan son değişiklikle 2024 başlarında geçiş döneminin sonlanmasıyla seçimlere gidilip askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi bekleniyor.