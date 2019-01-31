Son Dakika Haberleri: Sudan'da İktidar Partisinden "Diyaloğa Hazırız" Mesajı

Sudan'da İktidar Partisinden "Diyaloğa Hazırız" Mesajı

1 saat önce

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, gençlerle ve toplumdaki farklı kurumlarla çeşitli düzeylerde diyalog başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Sudan'da İktidar Partisinden
Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi, gençlerle ve toplumdaki farklı kurumlarla çeşitli düzeylerde diyalog başlatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Parti Siyasi Komitesi, Abdurrahman el-Hıdır başkanlığında ülkedeki son durumu değerlendirmek üzere başkent Hartum'da toplandı.

Parti tarafından yapılan ve Sudan haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamada, partinin, ilçe ve köylerdeki gençler, kurumlar, gruplar ve derneklerle diyalog başlatmaya hazır olduğu ve ülkedeki kriz ortamına çözüm bulmak için ulusal partilerle yürütülen diyaloğa devam edileceği belirtildi.

Siyasi Komite Üyesi Ahmed Korminnu da toplantının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik krize neden olan sorunların çözümünde ilerleme sağlanmasının önemine işaret etti.

Korminnu, Siyasi Komite'nin diğer siyasi partilerle bir araya gelmeye devam edeceğini ve diyaloğu yürütmek için halkla iletişime geçeceğini bildirdi.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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