- Sudan'da ilaç deposunda yangın - Son Dakika

- Sudan'da ilaç deposunda yangın

HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan ilaç deposunda yangın çıktı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ülkenin en büyük ilaç şirketlerinden biri olan Amipharma'ya ait ilaç deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.