Sudan'da ilköğretim okulları "kısmen" açıldı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim okullarında kısmi olarak başladı.

Kadarif eyaleti Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Genel Müdürü Vahab İbrahim, ilköğretim okullarının son sınıfında okuyan öğrencilerin bugünden itibaren derse başladığını açıkladı.

İbrahim, salgınla ilgili tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, 3 aylık bir aradan sonra yeniden ders zilinin çalacağını, 18 Temmuz'dan itibaren de sınavların yapılacağını ifade etti.

Ülkede, kısmi sokağa çıkma, uçuş ve şehirler arası yolculuk yasağı ay sonuna kadar sürecek.

Sudan'da şimdiye kadar 8 bin 889 Kovid-19 vakası görüldü, 548 kişi hayatını kaybetti.