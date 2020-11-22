Sudan'da İngiltere büyükelçisinin sınır dışı edilmesi talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sudan'da bir grup eylemci, ülkenin iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık'ın sınır dışı edilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Başkent Hartum'daki İngiltere Büyükelçiliği önünde toplanan grup, İngiltere Büyükelçisi Sıddık'ın, Sudan'ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle özür dilemesini ya da sınır dışı edilmesini istedi.

Protestocular, "Sudan'ın egemenliğine müdahaleye hayır", "Büyükelçiler bizi yönetemez", "Büyükelçi özür dilemeli yoksa kovulmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Sudan Geleceği İnşa Edenler Partisi Genel Başkanı Fethurrahman Fudayl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum'daki İngiltere Büyükelçiliği önündeki eylemle, Sudan'ın iç meseleleri ve siyasetine müdahale ettiği için Büyükelçi Sıddık'ın özür dilemesini, dilemediği takdirde de sınır dışı edilmesini talep ettiklerini söyledi.

Fudayl, İngiltere Büyükelçisi Sıddık'ın açıklamaları nedeniyle sorgulanması taleplerini, Dışişleri Bakanlığına ilettiklerini belirterek, bakanlığın 48 saat içerisinde kendilerine cevap verileceğini bildirdiğini söyledi.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının askeri darbeyle sona erdiği 11 Nisan 2019'dan sonra geçiş dönemi kabinesi (Bakanlar Kurulu) ve Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) kurulmuş ancak yasama meclisinin (parlamento) kurulması ise tarih verilmesine karşın gerçekleştirilememişti.

İngiltere'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Sıddık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, parlamentonun bir an önce kurulmasını ve mevcut geçiş döneminde İslami gruplara iktidarda yer verilmemesi çağrısı yapmıştı.

Sıddık'ın, silahlı hareketlerin temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirmesi de kamuoyunda tepki çekmişti.