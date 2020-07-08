Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 8 yabancı rehine kurtarıldı - Son Dakika

Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 8 yabancı rehine kurtarıldı

Sudan polisinin başkent Hartum'da düzenlediği operasyonda insan tacirleri tarafından alıkonulan yabancı uyruklu 8 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

Sudan polisinin başkent Hartum'da düzenlediği operasyonda insan tacirleri tarafından alıkonulan yabancı uyruklu 8 rehinenin kurtarıldığı bildirildi.

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Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, İnsan Ticareti ve Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, fidye için yabancıları kaçıran bir şebekeyi takibe aldı.

Başkent Hartum'da bir eve düzenlenen baskında 7'si kadın 8 rehine kurtarıldı. Evde yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Sudan, daha iyi koşullarda bir yaşam umuduyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenler için başlıca geçiş güzergahı konumunda bulunuyor. Organize suç örgütleri, düzensiz göçmenleri fidye için kaçırıyor.

Kaçakçılıkla Mücadele, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 8 yabancı rehine kurtarıldı - Son Dakika
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