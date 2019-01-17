Son Dakika Haberleri: Sudan'da İşçilerin Maaşlarına Zam

Sudan'da İşçilerin Maaşlarına Zam

15 dakika önce

Sudan hükümeti, kamu sektöründeki işçilerin maaşlarına zam yapmaya karar verdi.

Sudan'da İşçilerin Maaşlarına Zam, System.String[]
Sudan hükümeti, kamu sektöründeki işçilerin maaşlarına zam yapmaya karar verdi.

Sudan'da bir aydır süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkenin genelinde tansiyon yükseldi. Bunun üzerine hükümet sokaklardaki gerilimi düşürmek için işçilerin maaşlarını arttırdı. Sudan'da, bugünden itibaren maaşlara 2 bin 500 cüneyhe varan zamlar yapılacak. En az zammın 500 cüneyh olacağı kaydedildi.

Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, hükümetin 2019 bütçesinin maaşların yılbaşından itibaren zam yapılacağı ifade edilmişti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan genelinde 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığı protesto ediliyor. - HARTUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Sudan, Politika
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