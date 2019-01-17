Sudan'da İşçilerin Maaşlarına Zam
15 dakika önce
Sudan hükümeti, kamu sektöründeki işçilerin maaşlarına zam yapmaya karar verdi.
Sudan
hükümeti, kamu sektöründeki işçilerin maaşlarına zam yapmaya karar verdi.
Sudan'da bir aydır süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle ülkenin genelinde tansiyon yükseldi. Bunun üzerine hükümet sokaklardaki gerilimi düşürmek için işçilerin maaşlarını arttırdı. Sudan'da, bugünden itibaren maaşlara 2 bin 500 cüneyhe varan zamlar yapılacak. En az zammın 500 cüneyh olacağı kaydedildi.
Sudan İşçi
Sendikaları Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, hükümetin 2019 bütçesinin maaşların yılbaşından itibaren zam yapılacağı ifade edilmişti.
Doğu Afrika
ülkesi Sudan genelinde 19 Aralık
2018'den bu yana hayat pahalılığı protesto ediliyor. - HARTUM
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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