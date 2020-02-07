Sudan'da İsrail karşıtı protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

"Normalleşmeye karşı Sudanlılar Birliği" ile "Kanun Devleti ve Nusret-i Şeria Hareketi"nin çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent sokaklarında toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için görüşmesini kınadı.

ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddeden pankartlar taşıyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kınayan eylemciler, "Defol ya Burhan, Defol ya Hamduk." şeklinde sloganlar atarak Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk'a tepki gösterdi.

Sudan Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, Burhan'ın hükümetin bilgisi dışında İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesini, ülkesinin İsrail ile normalleşmeye karşı sabit tutumunun ihlali olarak değerlendirmiş ancak Burhan, Başbakanı buluşma öncesinde bilgilendirdiğini söylemişti.

Burhan-Netanyahu görüşmesi tartışmalara neden olmuştu

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

İsrail, 1967'de Filistin topraklarının işgaline tepki olarak ilişkilerini kesen Afrika ve Körfez ülkeleriyle yeniden arasını düzeltmek istiyor.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail ile barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail ile müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.