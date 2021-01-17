Sudan'da İsrail'le normalleşme karşıtları "Abraham Anlaşması"nı protesto etti - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da onlarca kişi, İsrail'le yapılan "Abraham Anlaşması"nın iptali talebiyle Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'le Normalleşmeye Karşı Halk Güçleri'nin çağrısıyla Başbakanlık önünde toplanan eylemciler, "Halk İsrail'le normalleşme anlaşmasının iptalini istiyor. Normalleşme hükümeti istifa." sloganları attı.

Protestocular, "Abraham Anlaşması, ülkeyi Siyonistlere satan gizli maddeler içeriyor", "Abraham Anlaşması iptal edilsin", "Normalleşme suçtur, Mescid-i Aksa'ya ihanettir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanlığına çıkan yolda lastikler yaktı, barikatlarla yolu trafiğe kapattı.

Sudan, 6 Ocak'ta ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'nde İsrail'le "Abraham Accords (İbrahim Anlaşması)" adı verilen normalleşme anlaşmasını resmen imzalamıştı.

BAE ve Bahreyn de İbrahim Anlaşması'nı imzalamıştı

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 25 Ekim'de İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları, 11 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Abraham Anlaşması'na imza atmışlardı.