Sudan'da kabile çatışmalarında 27 kişi öldü - Son Dakika
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Sudan'da kabile çatışmalarında 27 kişi öldü

07.06.2022 22:43
Sudan'da kabile çatışmalarında 27 kişi öldü

Sudan'ın Batı Darfur ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki kabile çatışmalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Batı Darfur ve Güney Kurdufan eyaletlerindeki kabile çatışmalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çad sınırındaki Batı Darfur'un Kulbus kentinde Arap Rizeygat ve Afrikalı Gimir kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün başlayan ve bugüne dek süren çatışmalar sonucu iki taraftan 16 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Gimir kabilesine ait 3 köyün ateşe verildiğini aktardı.

Yerel basındaki haberlere göre Güney Kurdufan'ın Ebu Cubeyha bölgesinde de El Havazma ile Kenane kabilelerine mensup iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek geniş çaplı silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu iki kabileden 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde nisan ayında iki kabile arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişi ölmüştü.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Sudan, Çad, Güncel, Son Dakika

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