Sudan'da kabileler arasında anlaşmazlık: 6 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Sudan'da kabileler arasında anlaşmazlık: 6 ölü, 20 yaralı

14.10.2020 22:51
Sudan'da kabileler arasında anlaşmazlık: 6 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Sudan'ın Suakin kentinde kabileler arasında çıkan şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Sudan'ın Suakin kentinde kabileler arasında çıkan şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Sudan'da kabileler arasında aylardır devam eden anlaşmazlıkların sona erdirilmesi kapsamında Kassala Valisi Salih Amar'ın görevden alınmasının ardından başlayan protestolar şiddet olaylarını dönüştü. Protestoculara güvenlik güçleri tarafından müdahale edilirken, Sudan'ın liman kenti Suakin'de şiddet olaylarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, şiddet olaylarının ardından yerel saatle 00.00-04.00 arasında Port Sudan ve Suakin kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ne olmuştu?

Başbakan Abdullah Hamdok Salı günü, Kassala Valisi Salih Amar'ı bölgedeki olaylar nedeniyle görevinden almıştı. Söz konusu adım, Port Sudan ve Suakin şehirlerini içeren Kızıldeniz eyaletindeki Amar'ın mensubu olduğu Beni Amer kabilesinin tepkilerine neden olmuştu. Beni Amir kabilesi mensupları, hükümetin görevden alma kararına tepki olarak Kızıldeniz ve Kassala eyaletlerinde protestolara başlamıştı.

Amar'ın göreve gelmesine husumetli oldukları Hadandawa kabilesi karşı çıkıyordu. - HARTUM

Güvenlik güçleri, Şiddet, Liman, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sudan'da kabileler arasında anlaşmazlık: 6 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

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