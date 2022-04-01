Sudan'da kabileler arasındaki çatışmalarda 45 kişi öldü - Son Dakika

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde Afrikalı ve Arap kabileler arasında çıkan çatışmalarda 45 kişi hayatını kaybetti.

Güney Darfur Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletinin merkezi Niyala kenti kırsalında 29 Mart'ta Afrika kökenli Fellate ve Arap Rizeygat kabileleri arasındaki anlaşmazlık çatışmaya dönüştü.

Çatışmalarda şimdiye kadar 45 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Olaylarda en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.