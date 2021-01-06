Sudan'da kadınlar, "Adem'in Yaratılışı" tablosunun ders kitaplarına alınmasını protesto etti - Son Dakika

Sudan'da onlarca kadın, İtalyan ressam Michelangelo'nun "Adem'in Yaratılışı" adlı tablosunun ders kitaplarına alınmasını protesto etti.

Başkent Hartum'daki Eğitim Bakanlığı önünde toplanan farklı mesleklerden çok sayıda kadın, "Sudan Kur'an ülkesidir. Michelangelo, bizi temsil etmiyor. Din, kırmızı çizgimizdir, İslam'a aykırı müfredata hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup, tablonun ders kitaplarına alınması kararına imza atan Sudan Müfredat ve Eğitim Araştırmaları Müdürü Ömer Ahmed el-Karray'ın görevden alınması yönünde sloganlar attı.

Protestoculardan Avadıyye Abdulkadir Mustafa, "Amacımız, ders kitaplarının eski müfredata göre değiştirilmesi. Çocuklarımızın fikirlerinin ve dini görüşlerinin değiştirilmesini istemiyoruz. Michelangelo'nun tablolarının ne anlama geldiğini ve ne istediğini biliyorum. O, kendi inancına göre dilediğini çizmekte özgür. Ancak neden evlatlarımızın onun fikirlerini benimsemesini istiyorlar." ifadesini kullandı.

Tablonun tarih dersi kitaplarına alınma kararı

Sudan Müfredat ve Eğitim Araştırmaları Müdürü Karray'ın İtalyan ressam Michelangelo'nun "Adem'in Yaratılışı" adlı tablosunun 6. sınıf tarih dersi kitaplarına alma kararı, sokakta ve sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı.

29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sosyal medya ve bazı camilerde aleyhinde başlatılan kampanyanın haksız olduğunu belirten Karray, suçlamaları kabul etmediğini ifade etmişti.

Karray, kendisini hedef alan karalama kampanyasına rağmen görevinde kalacağını ancak Başbakan'ın kendisini görevden alması halinde istifa edebileceğini veya yeni müfredatta bir değişikliğe gidilebileceğini söylemişti.

Sudan İslam Fıkhı Konseyi de Michelangelo'nun tablosunun "İslam mukaddesatını ciddi ve büyük manada ihlal ettiğini" belirterek, ders kitaplarından çıkartılması yönünde fetva yayımlamıştı.