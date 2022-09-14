Sudanlı kadınlar, zina nedeniyle taşlanarak öldürülme cezasının kaldırılmasını talep etti

Sudan'da kadınlar, zina suçundan taşlanarak öldürülme (recm) cezasının iptali talebiyle başkent Hartum'da gösteri yaptı.

Onlarca protestocu, Sudan anayasasının 146. maddesine göre evli bir kadının zina yapması halinde taşlanarak öldürülmesine izin veren maddeyi kınayan pankartlar taşıdı.

Sudanlı avukat Nur Kaşkuş, AA muhabirine, "Taşlanarak ölüm, kaldırılması gereken insanlık dışı bir ceza." dedi.

Kaşkuş, kamu düzeni ve uygunsuz kıyafetle ilgili olanlar da dahil kadına şiddeti destekleyen ve kadınlara baskı uygulayan tüm yasaların kaldırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Recm cezasının yanı sıra kırbaçlama da Sudan'da bir ceza yöntemi olarak varlığını sürdürüyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da askeri müdahaleyle görevine son verilmesinin ardından kurulan ve reform ve ılımlılaşma yolunda birçok adımlar atan dönemin geçiş hükümeti, 9 Temmuz 2020'de insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Eski hükümet, kadın hakları ve inanç özgürlüğünü genişleten köklü kararlar almış ancak zina suç olmaktan çıkarılmamıştı.

Askerin ve bazı silahlı hareketlerin de karşı çıktığı İslami konulardaki ve kadınlarla ilgili değişikliler günlerce protesto edilmişti.

Sudan kabinesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesini (CEDAW) bazı çekincelerle geçen yıl onaylamıştı.

Ülkede son olarak Beyaz Nil eyaletinde bir kadın, zina suçu nedeniyle haziranda taşlanarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.