Son Dakika Haberleri: Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti
Son Dakika Güncel Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti - Son Dakika

Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti

6 saat önce

Sudan'da haziran ayında ordu karargahı önünde rejim karşıtı göstericilerin dağıtılması sırasında kaybolanlarla ilgili kurulan araştırma komisyonu üyeleri yemin etti.

Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti, System.String[]

Sudan'da haziran ayında ordu karargahı önünde rejim karşıtı göstericilerin dağıtılması sırasında kaybolanlarla ilgili kurulan araştırma komisyonu üyeleri yemin etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayları soruşturmak için oluşturulan komisyonda, polis, avukat, savcı, Adalet Bakanlığı temsilcisi ve kayıp ailelerinden temsilcilerin bulunduğu, 14 üyenin yemin ederek görevlerine başladığı belirtildi.

Sudan Meslek Odaları Birliğinden 8 Ağustos'ta yapılan açıklamada, meydanın boşaltılması sonrasında kendilerinden haber alınamayan 100 göstericiden 40'ının çeşitli hastanelerle morglarda bulunduğu kaydedilmişti.

Eski rejim karşıtı gösterilere öncülük yapan mevcut geçiş yönetiminin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, meydanın dağıtılması olayıyla ilgili Askeri Geçiş Yönetimini suçlamış, olaylarda 128 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı ise bu rakamın 61 olduğunu bildirmişti.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi
Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma! MetroPOLL'ün anketine göre AK Parti ve MHP'nin oyları son iki ayda arttı FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Gözaltı listesinde albaylar da var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 07:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]