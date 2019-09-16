Son Dakika Haberleri: Sudan'da kolera salgını
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Sudan'da kolera salgını

1 saat önce

Sudan, ülkenin güneydoğusunda yayılan kolera salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek istedi.

Sudan'da kolera salgını, System.String[]

Sudan, ülkenin güneydoğusunda yayılan kolera salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek istedi.

Resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, koleradan ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği Mavi Nil eyaletinde incelemelerde bulundu.

İçme suyu kaynaklarının ilaçlanmasının önemine değinen Tum, DSÖ'den kolera aşısı talep ettiklerini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, şu ana kadar 80 kişide salgına rastlandığını, 15'inin karantina altında tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bu arada Mavi Nil eyaleti yetkilileri, salgından dolayı bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu şekilde ağustos ayında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından Etiyopya sınırına yakın bölgelerde artış gösteren kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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