Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Egemenlik Konseyi Üyesi ve Acil Durum Komitesi Başkanı Sıddık Tavır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin kararı uyarınca yarından itibaren ikinci bir emre kadar 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Perşembe gününden sonra otobüslerle şehirlerarası yolcu taşımacılığının yasaklandığını ifade eden Tavır, ayrıca başkentin batısındaki Huda Hapishanesi'nden 4 bin 217 mahkumun salıverildiğini aktardı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da ulusa sesleniş konuşmasında, tüm vatandaşlarından sorumluluk almalarını ve ilgili kurumların talimatlarına uymalarını istedi.

Burhan, virüs salgını ile mücadele kapsamında ulusal bir fon oluşturulduğunu ve tüm Sudanlıların desteğini beklediklerini kaydetti.

Sudan'da şimdiye kadar 2 vaka görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: AA

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