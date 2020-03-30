Son Dakika › Güncel › Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
13 dakika önce
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün virüse yakalandığı açıklanan ve başkent Hartum'daki acil durum hastanesinde tedavi altına alınan 60 yaşındaki Sudan vatandaşı yaşamını yitirdi.
Vaka sayısının 6 olduğu ülkede, salgın nedeniyle ikinci ölüm yaşandı. Ölüm vakalarının ikisi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yolcularda görüldü.
Sudan hükümeti, kısmi sokağa çıkma yasağını, salı gününden itibaren akşam 18.00 sabah 06.00 şeklinde yeniden düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Son Dakika İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir