Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bin 242'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 6 bin 242'ye ulaştığı bildirildi.
Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 372 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 59 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.
Açıklamada, halka evde kalması, sosyal mesafe, el temizliği ve uyarılara dikkat etmesi çağrısında bulunuldu.