Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 372'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bin 242'ye yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6 bin 242'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 6 bin 242'ye ulaştığı bildirildi. Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 372 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 59 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 olduğu kaydedildi. Açıklamada, halka evde kalması, sosyal mesafe, el temizliği ve uyarılara dikkat etmesi çağrısında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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