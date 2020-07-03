Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 604'e yükseldi - Son Dakika

Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 604'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 604'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 90 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 604'e, vaka saysının da 9 bin 663'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 624 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, salgın 7 bin 78 vaka ile en çok başkent Hartum'da görüldü, burayı El Cezira (927) ve Kadarif (249) eyaletleri izledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 434 bin 442, ölü sayısı 10 bin 662'ye yükseldi.

Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 604'e yükseldi - Son Dakika

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