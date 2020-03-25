Sudan'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor - Son Dakika

Sudan'da halkın yüzde 90'ının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına riayet ettiği bildirildi.

Hartum Valisi Ahmed Abidun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyledi.

Bazı ihlallerin olduğunu anlatan Abidun, ancak halkın yüzde 90'ının yasağa uyduğunu ifade etti.

Vali Abidun ayrıca başkent Hartum'da yönetici pozisyonundakiler hariç kamu çalışanlarına yarım gün çalışma kolaylığı getireceklerini kaydetti.

Öte yandan güvenlik güçleri, yasağı uygulamak için ana caddelerde devriye gezdi.

Sudan'da şu ana kadar koronavirüs vakası 3 olarak açıklandı, bunlardan biri hayatını kaybetti.