Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçti - Son Dakika

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 kişi artarak, 121'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-20 Mayıs'ta 410 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, toplam vaka sayısının 3 bin 138'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.
Ayrıca 309 kişinin de iyileştiği bildirildi.
Afrika genelinde vaka sayıları 96 bin 829, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31'e yükseldi.