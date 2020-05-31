Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 5 bini geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 226 artarak 5 bin 26'ya ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 286 kişinin yaşamını yitirdiği, 1423 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar toplamda 148 bin 375 vaka tespit edildi, 4 bin 231 kişi hayatını kaybetti, 64 bin kişi iyileşti.

Sudan; Mısır, Güney Afrika ve Cezayir'in ardından kıtada en fazla ölümün rapor edildiği ülke oldu.