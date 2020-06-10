Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427'ye yükseldi - Son Dakika

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye ulaştığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye ulaştığı bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 185 artarak 6 bin 427'ye yükseldiği ifade edildi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 389 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 127 kişinin iyileştiği kaydedilen açıklamada, halka evde kalmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el temizliğine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı