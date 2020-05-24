Sudan'da Kovid-19 yasaklarına rağmen yüzlerce kişi bayram namazını meydanda kıldı - Son Dakika

Sudan'ın başkenti Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen mescit ve meydanlarda toplu ibadet yasağına rağmen yüzlerce kişi, Ramazan Bayramı namazını açık alanlarda kıldı.

Başkent Hartum'un Batı Cıreyf bölgesindeki bir meydanda bir araya gelen yüzlerce Müslüman toplu olarak bayram namazlarını eda etti.

Sudan Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde cami ve meydanlarda bayram namazı kılınmasının yasaklandığını belirterek, halka evde kalınması çağrısında bulunmuştu.

Doğu Afrika'da salgının en fazla görüldüğü Sudan'da şu ana kadar 3 bin 628 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 146 kişi hayatını kaybetti.