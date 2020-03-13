Sudan'da kum fırtınası - Son Dakika
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Sudan'da kum fırtınası

6 saat önce

Hartum'dan genel görüntüler Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Hartum'dan genel görüntüler

Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Sudan'da kum fırtınası

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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