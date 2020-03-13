Sudan'da kum fırtınası - Son Dakika

Sudan'da kum fırtınası
6 saat önce
Hartum'dan genel görüntüler Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Hartum'dan genel görüntüler
Kum fırtınası altına kalan sokaklardan detaylar Sudan'ın başkenti Hartum'da oluşan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
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