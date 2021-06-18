Sudan'da mahkumları kaçırma girişiminde bulunan silahlı grup güvenlik güçleri ile çatıştı: 2 ölü - Son Dakika

Olayda silahlı gruptan bir kişi ile bir mahkumun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Canlı yayında gerginlik! Sezgin Baran Korkmaz hakaret etti, İsmail Saymaz hemen müdahale etti

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi: Veyis Ateş beni aradı ve 10 milyon euro talep etti