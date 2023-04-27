Günler boyunca çatışmaların arasında kalan Türk çift, savaşın korkunç yüzünü bir bir anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı - Son Dakika
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Günler boyunca çatışmaların arasında kalan Türk çift, savaşın korkunç yüzünü bir bir anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı

27.04.2023 13:25

Sudan'dan ülkeye dönen vatandaşlardan Şükrü Tapan ve eşi Leyla Tapan, günlerce çatışmanın ortasında mahsur kaldıkları anları bir bir anlattı. Şükrü Tapan, "Bütün binaların giriş katları bombalanmış, klimalar, trafolar patlatılmıştı. Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı, araçların içinde insanlar vurulmuştu" ifadelerini kullandı.

Sudan'da iç savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. İlk kafilede tahliye edilenler arasında Şükrü Tapan (60) ve eşi Leyla Tapan (57) çifti de vardı. Bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Şükrü Tapan, 19 Şubat'ta iş için Sudan'a gitti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle eşini yalnız bırakmak istemeyen Leyla Tapan da 1 ay sonra 18 Mart'ta Sudan'a gitti. Yaklaşık 1 ay geçmeden Hartum'da araçların sayısı azaldı, çatışmalar başladı. Günlerce çatışmanın ortasında yaşadıkları apartmanda mahsur kalan çift, 18 Nisan'da Hartum'da bir otelin sığınağında yaşam mücadelesi verdi.

O ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDILAR

Addis Ababa Türk Büyükelçiliklerinin organizasyonuyla, ilk olarak karayoluyla Etiyopya sınırına getirilen kafilede yer alan çift, daha sonra Türk Havayolları aracılığı ile Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'ndan dün 01.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. Yaşadıkları korku dolu günleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan çift, yaşadıklarını anlattı.

Günlerce çatışmanın ortasında kalan Türk çift yaşadıkları dehşeti anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı

"CANIMIZI KURTARMAK İÇİN ÇIKTIK VE OTELE GİTTİK"

Şükrü Tapan yaşadıklarını şöyle anlattı: "1974 yılından beri tekstil işi ile uğraşıyorum. 19 Şubat'ta Sudan'a gittim, 1 ay sonra 18 Mart'ta eşim geldi. Araçların azaldığını ve hareketlilik olduğunu fark ettik. Tedirgindim ama yine de işe gittim. Ya sağımıza ya da solumuza bomba düşüyordu, binalar yıkılıyor, arkamızdaki benzinlik patlıyordu. Dolayısıyla korkumuz yükseldi. Baktık uçaklar da tutuşmaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Acil durum olarak mesajlar gelmeye başladı. Apartmanda kimse kalmadı. Normal Sudanlı vatandaş kalmadı. Aşağı indik ama askerlerle karşı karşıya kaldık. Suyumuzu ve çantamızı aldık ancak pasaportumu unuttum. Canımızı kurtarmak için çıktık ve otele gittik.

Günlerce çatışmanın ortasında kalan Türk çift yaşadıkları dehşeti anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı

"YOLLAR KAPALI, İNTERNET VE İLETİŞİM YOK"

Bütün binaların giriş katları bombalanmıştı, klimalar, trafolar patlatılmıştı. Dükkanlar yağmalanmıştı, cesetler vardı, araçların içinde insanlar vurulmuştu. Yollar hep kapalıydı. İnternet yok, iletişim yok. Eşim çok etkilendi. Hep 'Hakkınızı helal edin' dedik ama bunu söylemek çok kötü. Otelden sonra bir kampın içine götürüldük. Türk Havayolları personellerine teşekkür ederim. Çocuklar gelip pasaportum olmamasına rağmen beni yolcu tarafına geçirdi. Bir saatlik yolcuğun ardından Addis Ababa'ya iniş yaptık. Allah'ım çok şükür medeniyet gördük, insan gördük.

Günlerce çatışmanın ortasında kalan Türk çift yaşadıkları dehşeti anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı

"HALK ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE"

Eşinin kalp rahatsızlığı nedeniyle Sudan'a giden Leyla Tapan, "O belirsizliği yaşamak bana çok acı verdi. Vatanımıza, çocuklarımıza kavuşur muyuz diye çok düşündüm. Biz arabalara bindik ama arkamızda halk kaldı. Orada yaşayan insanlar var, onları düşünüyorsunuz. İki grup savaş içinde ama halk çaresizlik içerisinde. Bütün eziyeti halk yaşıyor. Kaderinin vermiş olduğu zulmü yaşıyor" şeklinde konuştu.

Günlerce çatışmanın ortasında kalan Türk çift yaşadıkları dehşeti anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı

"ANNEMİ BABAMI GÖRMÜŞ GİBİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Öte yandan savaşın ortasında kalan çifti, İstanbul'daki evlerinde Sudanlı manevi kızları olan ve özel bir hastanede tercüman olarak çalışan Arafa İbrahim Hasan (36) da bekliyordu. Ülkesindeki durumla ilgili konuşan Hasan, "Evde yaşlı annemiz, teyzemiz var. 5 tane çocuk var. 'Nereye gideceğiz' diyorlar. Gerçekten anne babamı görmüş gibi hüngür hüngür ağladım. Memleketimin çaresizliğine ağladım. Bizi korumaları yerine bizi ezmelerine ağladım. Ağlamaya devam edeceğim, Allah'a sığınıyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Allahım sen ülkemizi koru. Kin dili bu işte Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: İşte Türk milleti aklımızı başımıza alalım Allah korusun bir iç savaşta vay halimize. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Reis'in ticaret yapın, oralara gidin dediği ülke değilmi Sudan.Adamları türkiye'de el üstünde tutuyoruz müslüman diye.Neresi müslüman bunların. Cevap Yaz 17 7 Yayından Kaldır
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İstanbul, Sudan, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günler boyunca çatışmaların arasında kalan Türk çift, savaşın korkunç yüzünü bir bir anlattı: Dükkanlar yağlanmıştı, cesetler vardı - Son Dakika


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