Sudan'da Meslek Odaları Birliğinden halka geçiş hükümetini protesto çağrısı - Son Dakika

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli gruplarından Meslek Odaları Birliği (SPA), halka geçici hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

SPA'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Tüm meslek odaları ve işçileri, geri dönüşü olmayan tüm hakları almak için devrimin ikinci yıl dönümünde 19 Aralık yürüyüşüne davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçici hükümetten güvenlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve hukuk alanındaki sorunların çözülmesine yönelik gerekli adımları atması talebinde bulunulan açıklamada, "Halkın birliği, barışçıl halk baskısını sürdürmeye devam edecek." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca yolsuzluklara karşı önlem alınması ve bu alandaki usulsüzlüklere karşı hukuki işlem yapılması çağrısı yapıldı.

Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018 devriminin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talebiyle hükümete baskı kurmak için daha önce de ülke genelinde büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.