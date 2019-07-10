Son Dakika Haberleri: Sudan'da mobil internet erişimi normale döndü
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Sudan'da mobil internet erişimi normale döndü

2 saat önce

Sudan'da darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) güvenlik gerekçesiyle haziran başında erişime kapattırdığı mobil internet normale döndü.

Sudan'da mobil internet erişimi normale döndü, System.String[]
Sudan, Güncel
Sudan'da darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyinin (AGK) güvenlik gerekçesiyle haziran başında erişime kapattırdığı mobil internet normale döndü.
Sudan'da mahkemenin bir avukatın şikayeti üzerine verdiği dünkü kararının ardından Sudani, MTN ve Zain firmaları mobil internet hizmeti vermeye başladı.
Avukat Abdulazim Hasan, 25 Haziran'da Zain şirketine açtığı davayı kazanarak ülkede mobil interneti kullanabilen tek kişi olmuştu. Hasan, tüm Sudanlıların mobil interneti kullanabilmesi için ikinci bir dava açmıştı.
Asker ile sivil muhalefetin 5 Temmuz'da geçiş sürecindeki yönetimde uzlaşması sonrası AGK'den yapılan açıklamada, internet erişiminin birkaç gün içinde normale döneceği belirtilmişti.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Halk protestolarının askerlerin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle sürmesi üzerine güvenlik güçlerinin, 3 Haziran'da başkent Hartum'da protestocuların 6 Nisan'dan beri oturma eylemi düzenlediği gösterilerin odağındaki ordu karargahı çevresini güç kullanarak dağıtması sonucu muhalif kaynaklara göre 100'ün üzerinde protestocu hayatını kaybetmişti.
Askeri yönetim, olayların ardından "internet ve sosyal paylaşım sitelerinin ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle aynı gün mobil internet erişimine yasak getirmişti.
AGK Sözcüsü General Şemseddin Kebbaşi, geçen ay yaptığı açıklamada sosyal medyanın ülke güvenliğine tehdit oluşturduğunu bu sebeple kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
Taraflar arasında birkaç gün içerisinde nihai anlaşmaya varılması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:42 Kaynak: AA
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