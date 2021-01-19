Sudan'da "motosiklet taksiler" daha hızlı ve hesaplı yolculuk vadediyor - Son Dakika

Sudan'da bir grup genç, trafikte zaman kaybını ortadan kaldırmak ve daha ekonomik ulaşım fırsatı sunmak için "motosiklet taksi" uygulamasını başlattı.

Projenin fikir sahibi ve şirketin Genel Müdürü Husam İbrahim Ebulfatih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez hayata geçirilen "Scooter" uygulamasının daha çok gençleri hedeflediğini söyledi.

Ebulfatih, trafik sıkışıklığı ve ulaşım maliyetlerinin artması sonrası böyle bir fikrin ortaya çıktığını belirterek, "Projeyle motosiklet kullanımıyla ilgili ön yargıları da kırmayı amaçladık." dedi.

Uygulamayı en çok öğrenciler tercih ediyor

Çalışmayı ülke geneline yaymak istediklerini anlatan Ebulfetih, "Birkaç motorla başladık. Şimdi onlarca çalışanımız var. 'Daha ucuz ve hızlı' sloganıyla 2020 Kasım ayı sonlarında başladığımız projede şu ana kadar 8 binden fazla yolcu taşıdık. Proje gençlere de istihdam imkanı sunuyor." diye konuştu.

Yakın zamanda aralarına 2 kadın sürücünün de katıldığını aktaran Ebulfetih, 4 yolcudan birini kadınların oluşturduğunu, uygulamadan en fazla öğrencilerin yararlandığını kaydetti.

Taşımacılık ve Ulaştırma Sendikası Genel Sekreteri Yusuf Cemma, Scooter uygulamasının ülkedeki trafik sorununu çözmede önemli bir etkisi olmayacağına inandığını söyledi.

Cemma, "Motosiklet taksi ya da otomobillerin sunduğu taksi hizmeti uygulamaları, halkın geneline değil de belirli bir kesime hitap ediyor." dedi.

Ekonomi yazarı Abdulvahhab Cuma ise derin bir kriz olarak nitelendirdiği ulaşım sorununun yaşandığı Sudan'da, motosiklet taksi ve benzeri uygulamaların ulaşım sektörüne olumlu katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

10 milyonu aşkın nüfuslu Hartum'da trafikte hızlı ve ekonomik çözüm vadediyor

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar ve cep telefonu ile çağrılan motosiklet taksiler, yaklaşık 10 milyon nüfuslu başkent Hartum'da mesafe sınırı olmadan hizmet veriyor.

Motosiklet taksiler, artan araç sayısı, yolların darlığı ve elektrik kesintileri nedeniyle trafik ışıklarının çalışmaması gibi nedenlerle yoğunlaşan Hartum trafiğinde, özellikle genç kesime daha hızlı ve cazip yolculuk vadediyor.

Son bir yılda benzinin fiyatının 20 kat arttığı Sudan'da Ekim 2020'de ulaşım hizmetlerine de zam yapılmıştı. Toplu ulaşım sisteminin henüz yeterince gelişmediği ülkede, başkentteki caddelerde uzun otobüs ve dolmuş kuyrukları oluşuyor.

Toplu ulaşım araçlarının çok kalabalık olması, son zamlarla taksilerin çok daha maliyetli hale gelmesi ve trafik çilesi, ülkede motosiklet taksi uygulamasının yaygınlaşmasına zemin hazırlıyor.