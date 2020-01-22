Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi - Son Dakika
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Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi

6 saat önce

Sudan'da muhalif Ümmet Partisi lideri Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Sudan'da muhalefet, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi, System.String[]

Sudan'da muhalif Ümmet Partisi lideri Mübarek el-Fadıl el-Mehdi, Abdullah Hamduk başkanlığındaki geçiş hükümetinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını eleştirdi.

Fadıl, başkent Hartum'daki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2020 bütçesinin herhangi bir yapısal reformdan yoksun olduğunu, "Aralık devrimi"nin beklenti ve hedeflerini karşılamadığını belirtti.

Özgürlük ve Değişim Güçleri koalisyonu ile sol partileri, ekonomik sorunlarla mücadelede kendi ideolojileriyle hareket etmekle suçlayan Fadıl, yeni bütçenin ekonomik krizi daha da derinleştireceği eleştirisinde bulundu.

Gerçek bir ekonomik reform yapılmadan dış yardımlara güvenmenin çözüm getirmeyeceğini savunan Ümmet Partisi Lideri, bazı ürünlerdeki devlet desteğinin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Hartum, Aralık, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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