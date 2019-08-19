Son Dakika Haberleri: Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu
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Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu

1 saat önce

Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş sürecinde Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi.

Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil üyesi belli oldu, System.String[]
Sudan'da sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş sürecinde Devlet Başkanlığı Konseyi için biri kadın 5 sivil ismi belirledi.
Sudan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:24 
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