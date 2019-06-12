Son Dakika Haberleri: Sudan'da muhalifler sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldı
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Sudan'da muhalifler sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldı

26 dakika önce

Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.

Sudan'da muhalifler sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldı, System.String[]
Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:18 
Sudan, Ekonomi
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