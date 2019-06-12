Sudan'da muhalifler sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldı
26 dakika önce
Sudan'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:18
'da muhalif göstericilere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldıklarını bildirdi.
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