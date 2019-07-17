Son Dakika Haberleri: Sudan'da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak
Son Dakika Politika Haber

Sudan'da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak

43 dakika önce

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, iktidarın paylaşılmasını öngören bir mutabakat imzaladı.

Sudan'da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak, System.String[]
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, iktidarın paylaşılmasını öngören bir mutabakat imzaladı.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri 5 Temmuz'da varılan iktidarın paylaşılmasına ilişkin kararın ardından mutabakatı imzaladı. Mutabakat, başkent Hartum'da iki taraf arasında dün başlayan görüşmeler kapsamında Afrikalı ara bulucular nezdinde bugün imzalandı.

Özgürlük ve Değişim güçleri lideri İbrahim el-Amin imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "İstikrarlı bir ülke istiyoruz çünkü çok fazla acı çektik" dedi.

Sudan'da muhalefet ve siviller, iki taraf arasında Cuma günü imzalanması beklenen anayasa üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sudan'da Aralık 2018'de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş, bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı. - HARTUM
Hartum, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 17 Temmuz 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! 4 isim yok Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır Ömer Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken hediye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:07:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da muhalifler ve askeri konsey iktidarı paylaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]