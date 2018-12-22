Son Dakika Haberleri: Sudan'da Muhaliflere Gözaltı

Sudan'da Muhaliflere Gözaltı

3 saat önce

Sudan Muhalefet Koalisyonu, güvenlik güçlerinin ülkedeki yaşam koşulları sebebiyle düzenlenen gösterilerle eş zamanlı olarak 14 muhalif lideri gözaltına aldığını duyurdu.

Sudan'da Muhaliflere Gözaltı, System.String[]
Sudan Muhalefet Koalisyonu, güvenlik güçlerinin ülkedeki yaşam koşulları sebebiyle düzenlenen gösterilerle eş zamanlı olarak 14 muhalif lideri gözaltına aldığını duyurdu.

Aralarında "Komünist Parti" ve "Arap Baası" gibi partilerin de olduğu koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da muhaliflerin toplantısını bastığı belirtildi.

Çarşamba günü için siyasi grev ve sivil itaatsizlik kararı alınan muhalefet toplantısında, Ulusal Güçler Koalisyonu lideri Faruk Ebu İsa'nın aralarında bulunduğu 14 muhalif liderin gözaltına alındığı kaydedildi.

Sudan'da aniden patlak veren gösteriler

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde 19 Aralık Çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, dün Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Devlet televizyonu ayrıca, çarşamba gününden bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Gösteriler nedeniyle, Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:44 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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