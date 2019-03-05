Sudan'da Muhaliflerin Grev Çağrısına Katılım Az Oldu
35 dakika önce
Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) ve muhalefetin bir günlük genel grev çağrısına katılım düşük oldu.
Sudan
Meslek Odaları Birliği (SPA) ve muhalefetin bir günlük genel grev çağrısına katılım düşük oldu.
SPA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı doktorlar, avukatlar, eczacılar ve gazeteciler grev çağrısına uydu.
Sudani, Tayyar ve Ceride gazetelerinin çalışanları greve gitti. Sudan Doktorlar Komitesi de internet sitesinden başkentteki Bahri, İbrahim Malik, Beşir ile Kesele ve Halfa el-Cedide hastanelerindeki greve katılan doktorların fotoğraflarını paylaştı.
Resmi kurumlar ve bankalar çalışırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Ülke genelinde katılımın düşük olduğu grev, günlük hayatı neredeyse etkilemedi.
SPA, Cumhurbaşkanı
Ömer el-Beşir ve rejimin devrilmesi için kapsamlı grev ve sivil itaatsizliğe hazırlık amacıyla bugün grev çağrısı yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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