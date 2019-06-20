Son Dakika Haberleri: Sudan'da Muhammed Mursi'yi anma etkinliği
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Sudan'da Muhammed Mursi'yi anma etkinliği

1 saat önce

Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için anma töreni düzenledi.

Sudan'da Muhammed Mursi'yi anma etkinliği, System.String[]
Sudan'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için anma töreni düzenledi.
Başkent Hartum'daki etkinliğe Sudan'daki İhvan liderlerinin yanı sıra Mısır, Suriye ve Filistin toplumundan önemli isimler katıldı.
Sudan Müslüman Kardeşler Teşkilatı liderlerinden Ömer Şeyh İdris, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Muhammed Mursi; Filistin, Suriye ve Müslümanların tüm davaları uğrunda hayatını kaybetti." dedi.
İhvan Sözcüsü Talat Fehmi'de telefonla bağlandığı törende, "Sudan devriminin şehitlerini selamlıyoruz. Allah'tan Sudan ve halkını korumasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkent Hartum'daki camilerde önceki gün Mursi için gıyabi cenaze namazları kılınmıştı.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Müslüman Kardeşler, Mısır, Sudan, Muhammed Mursi, Güncel
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