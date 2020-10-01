Sudan'da nihai barış anlaşması için hazırlıklar tamam - Son Dakika

Sudan'da nihai barış anlaşması için hazırlıklar tamam

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan hükümeti ile silahlı hareketler arasında imzalanacak barış anlaşması için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Sudan'da nihai barış anlaşması için hazırlıklar tamam, System.String[]

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi, Sudan hükümeti ile silahlı hareketler arasında imzalanacak barış anlaşması için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak, düzenlediği basın toplantısında, "3 Ekim'deki nihai barış anlaşması imza törenine bölge ve Arap dünyasından liderler, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler katılacak." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de törende video konferans yöntemiyle konuşma yapmasının beklendiğini belirten Gulwak, barış anlaşmasına yanaşmayan gruplardan Abdulvahid Nur'u anlaşma sonrasında da sürece katma çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bu arada nihai barış anlaşması imza törenine hazırlık olarak, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu başkanlığında bir heyet bugün Cuba'ya ulaştı.

Cuba müzakereleri?

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.?

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının devrildiği 11 Nisan 2019'daki darbenin ardından Sudan yönetimi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Darfur'un batısından Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM), Sudan Kurtuluş Ordusu (SLA) ile güneydeki Güney Kurdufan ve Mavi Nil'den Malik Akkar liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N), 31 Ağustos'ta parafelenen barış anlaşmasının tarafları arasında bulunuyor.

Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) ile Güney Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinde 2011'den bu yana hükümet güçleriyle çatışan SPLM-N örgütünün Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu anlaşmaya yanaşmamıştı.

Hükümet güçleriyle 2003'ten beri çatışan Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, geçen yıl askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimi ile müzakereyi reddettiği gibi, geçiş hükümetinin şu ana kadarki doğrudan ya da dolaylı tüm çağrılarını da geri çevirdi.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dakalu'yu protesto ettiği için ağustos ayında müzakerelerden çekilen Hılu da Mavi Nil ve Güney Kurdufan için bağımsızlık referandumu yapılması ve ülkede laik bir devlet kurulmasını istiyor.

Antonio Guterres, Güney Sudan, Sudan, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da nihai barış anlaşması için hazırlıklar tamam - Son Dakika

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