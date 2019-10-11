Son Dakika Haberleri: Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı
Son Dakika Güncel Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı

Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı

36 dakika önce

Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatıldı.

Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı, System.String[]

Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatıldı.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, yaptığı yazılı açıklamada, OHAL'in cuma gününden geçerli olmak üzere ülke genelinde 3 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle görevine son verilmesine yol açan gösterilerin organizatörü sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, salı günü OHAL'in uzatılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Beşir, rejim karşıtı protesto gösterilerinin yoğunlaştığı dönemde, 22 Şubat 2018'de 6 aylık OHAL ilan etmişti.

Darbenin ardından yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi, 11 Temmuz'da OHAL'i 3 ay uzatmıştı.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçiş yönetimi başlamıştı.

Devleti temsil makamındaki Egemenlik Konseyine 21 ay asker, 18 ay da bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:02 Kaynak: AA
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