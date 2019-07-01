Sudan'da ölü sayısı 10'a yükseldi
1 saat önce
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinin göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 10'a yükseldi.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:30 Kaynak: İHA
'da Askeri Geçiş Konseyinin göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 10'a yükseldi. Sudan'da halkın çeşitli bölgelerde Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere devretmesi talebiyle düzenlediği protestolar sürüyor. Sudan muhalif Merkez
Doktorlar Komitesi sabah saatlerinde Omdurman kentinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, ölü sayısının 10'e yükseldiği ifade etti. Yaralı sayısının ise 200'ün üzerinde olduğu açıklandı. Sudan'da halk dün yönetimin sivillere devredilmesi için Askeri Geçiş Konseyine karşı protestolar düzenlemişti.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Damat ile kayınpeder arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Ünlü iş adamı Turgay Cantaş karısını vurup intihar etti
Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı