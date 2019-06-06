Son Dakika Haberleri: Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı
Son Dakika Dünya Haber

Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı

1 saat önce

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı. Bu karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi.

Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı, System.String[]
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yapılan toplantıda verilen karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:08 
Afrika, Sudan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü Yemek sırasında cam masa patladı! Aile üyeleri kabusu yaşadı Putin: Rusya "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"ndan çekilecek Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:49:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]