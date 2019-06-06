Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti; Afrika Birliği ülkeyi tüm etkinliklerinden çıkardı
1 saat önce
Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı. Bu karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi.
Afrika
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:08
Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Sudan
'ı ülkede sivil bir hükümet kurulana kadar tüm etkinliklerinden çıkardı. Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'da yapılan toplantıda verilen karar, Sudan ordusunun pazartesi günü Hartum
şehrinde oturma eylemi yapan göstericilere kanlı müdahalesinden sonra geldi.
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