Son Dakika Haberleri: Sudan'da ölü sayısı 101'e yükseldi
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Sudan'da ölü sayısı 101'e yükseldi

1 saat önce

Sudan'da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölenlerin sayısı 101'e yükseldi.

Sudan'da ölü sayısı 101'e yükseldi, System.String[]
Sudan'da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölenlerin sayısı 101'e yükseldi. Muhali gruplar askeri yetkililerin görüşme teklifini reddetti. Sudan'da güvenlik güçlerinin müdahalesinde bilanço ağırlaşıyor. Sudan sağlık kaynaklarından yapılan açıklamada, pazartesi günü güvenlik güçlerinin başkent Hartum'da ordu karargahı önünde demokrasi nöbeti tutan göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiği belirtildi. Ölü sayısına ilişkin resmi kaynaklardan ise henüz bir açıklama yapılmadı. Askeri Geçiş Konseyi, güvenlik güçlerinin ölümcül müdahalesinden 2 gün sonra muhalif gruplara müzakerelere devam etme teklifi sundu. Askeri Konsey lideri Abdul Fattah al-Burhan konuya ilişkin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Askeri konseyde, vatanın çıkarları dışında herhangi bir engelleme olmadan müzakereler için elimizi uzatıyoruz" dedi. Ancak muhaliflerin konseyin güvenilir olmadığı gerekçesiyle görüşme teklifini reddettiği belirtildi. Özgürlük ve Değişim Güçleri Deklarasyonu (DFCF) olarak bilinen muhalefet ittifakı lideri Madani Abbas Madani yaptığı açıklamada, "Bugün konsey bizi diyaloga davet etti. Ancak aynı zamanda sokaklardaki vatandaşlara korku yaşatmaya devam ediyor" dedi. Sudan'da Aralık 2018'de hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
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