Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi; THY seferleri iptal etti
40 dakika önce
Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahı önünde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan şiddet olayları sonrası başkent Hartum seferlerini iptal etti.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:23
'ın başkenti Hartum
'da ordu karargahı önünde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı.
Sudan ordusu, Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi çağrısı yapan halka Pazartesi sabahı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi
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