Son Dakika Haberleri: Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi; THY seferleri iptal etti
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Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi; THY seferleri iptal etti

40 dakika önce

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahı önünde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı. Türk Hava Yolları (THY), Sudan'da yaşanan şiddet olayları sonrası başkent Hartum seferlerini iptal etti.

Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi; THY seferleri iptal etti, System.String[]
Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu karargahı önünde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a ulaştı.

Sudan ordusu, Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi çağrısı yapan halka Pazartesi sabahı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:23 
Hartum, Sudan, Dünya
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