Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı
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Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı

6 saat önce

Sudan'da, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.

Sudan'da Ömer el Beşir döneminde ihraç edilen 500 bini aşkın kamu görevlisine dönüş yolu açıldı, System.String[]

Sudan'da, devrik lider Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarı döneminde ihraç edilen 500 binden fazla memur ve askere mesleğe dönüş yolu açıldı.


Hükümete bağlı İşten Çıkartılanlar Komisyonu Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Vekili Erraşid Said Yakup, Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, kamuda haksız yere işten atılanlar ve ihraç edilenlerden 65 yaşın altındakilerin önceki kurumlarında görevlerine dönme hakkı bulunduğunu bildirdi.

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Memur, Sudan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:39 
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