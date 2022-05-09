Sudan'da onlarca parti ve oluşum siyasi uzlaşı için bildiri imzaladı - Son Dakika

Sudan'da onlarca parti ve siyasi oluşum, anayasal boşluğun ortadan kaldırılması ve ülkede kapsamlı bir diyalog ortamı oluşturulması amacıyla "Siyasi uzlaşı için Sudan diyaloğu" sloganıyla "Egemenliği ve Demokratik Geçişi Desteklemek için Ulusal Bildiri" adlı metne imza attı.

Başkent Hartum'daki Dostluk Kongre ve Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, Demokratik Birlik Partisi, Liberal Demokrat Parti, Vatan Partisi, İşçi Partisi, Dostluk Partisi, Demokratik Yenilik, Geleceğin Mimarları, Reform ve Kalkınma Toplumu, Hür Sufi Platformu'nun da aralarında yer aldığı 110'un üzerindeki parti ve siyasi oluşum yer aldı.

Ulusal Bildiri Yüksek Komitesi üyesi Mustafa el-Menna, AA muhabirine, "Bu bildiri, egemenliği, demokratik geçişi ve (Aralık 2019) devriminin özgürlük, barış ve adalet hedeflerine ulaşmasını desteklemek için yapıldı. " dedi.

Menna, komite olarak, uygulanması talebiyle bildirinin bir nüshasını Egemenlik Konseyine teslim edeceklerini söyledi.

Hartum'daki yerel yönetimleri temsilen toplantıya katılan Nazır Muhammed İbrahim de siyasi güçlere, mevcut krizi çözmek ve anayasal boşluğu sona erdirmek için kapsamlı ulusal diyalog çağrısı yaptı.

İbrahim, AA muhabirine, "Bu bildiri, Sudan'ın ulusal egemenliğine olan inancımızdan, güvensizlik ve istikrarsızlaştırmayla mücadele ve ülkenin yüksek menfaatlerini gözeten bir diyalog yoluyla uzlaşıya vararak geleceğin inşasına katkı sunmak istememizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin (AfB) girişimlerinden henüz netice alınamadı.

BM, AfB ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizma, 27 Nisan'da, Sudan'da taraflar arasındaki ulusal diyaloğun mayısın ikinci haftasında başlatılacağını duyurmuştu.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.