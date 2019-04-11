Son Dakika! Sudan'da Darbe Girişimi! Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

CUMARTESİ'DEN BU YANA GÖSTERİLERDE 5'İ ASKER 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise Hartum'daki ordu karargahı çevresinde düzenlenen gösterilerde cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

GÜNLERDİR, CUMHURBAŞKANI EL-BEŞİR'İN İSTİFASI İÇİN GÖSTERİ DÜZENLENİYORDU

Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, cumartesi gününden bu yana Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.