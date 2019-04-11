Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı.

Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı.

3 dakika önce

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı.

Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı., System.String[]
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:09 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Kural İhlali Yapan Yarışmacılara Yaptırım Yapacağız CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber YSK'nın KHK'lı Başkanlara Mazbata Vermeme Kararına HDP'den Tepki Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 08:12:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]