Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu Binasını Kuşattı.
3 dakika önce
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı.
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı... Devlet televizyonu, ordunun kısa süre içinde önemli açıklama yapacağını bildirdi - HARTUM
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:09 Kaynak: İHA
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