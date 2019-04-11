Son Dakika Haberleri: Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu ve Radyosunu Kuşattı

Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu ve Radyosunu Kuşattı

1 saat önce

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Sudan'da Ordu Devlet Televizyonu ve Radyosunu Kuşattı, System.String[]
Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:56 Kaynak: AA
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